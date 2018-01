Investiture de George Weah : Macky Sall en voyage éclair au Libéria ce lundi

Le chef de l’Etat sera en déplacement ce lundi à Monrovia pour les besoins de la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la République du Libéria, George Weah.Ce déplacement, renseigne le communiqué de la Présidence, «s’inscrit dans la logique des excellentes relations d’amitié et de coopération qui lient le Sénégal et le Libéria».Le Président Macky Sall va rentrer sur Dakar le même jour, informe le document.Le successeur d’Ellen Johnson Sirleaf a été élu le 26 décembre dernier au second tour avec 61,5% contre 38,5% pour son adversaire et vice-président à l’époque, Joseph Boakai.