Investiture de Sonko: Macky juge la démarche "provocatrice"

L'investiture du président de Pastef/Les Patriotes annoncée en pompe pour le 15 juillet prochain par ses militants s'est invitée à la rencontre entre le Président Macky Sall et le députés de Benno Bokk Yakaar, au Palais.



Le chef de l'Etat voit en cette démarche de Pastef «une provocation». «Loolou mooy beugue thioow», a-t-il déclaré, selon L'Observateur. Car, dit-il, Ousmane Sonko ne peut être sous le coup d'une condamnation et être investi à la Présidentielle de 2024.



Le leader de Pastef est, d'une part, condamné à six mois avec sursis pour diffamation lors son procès contre le ministre Mame Mbaye Niang. D'autre part, il est sous le coup d'une condamnation à deux de prison ferme pour "corruption à la jeunesse" dans l'affaire l'opposant à l'ex-masseuse Adji Raby Sarr."



À souligner que dans les deux cas, toutes les voies de recours ne sont pas encore épuisées.