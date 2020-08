Invité à s’exprimer devant la presse par la police de Denver, le frère de Djiby Diop se retient de toutes ses forces pour ne pas craquer

C'est une séquence très émotionnelle de la Conférence de presse organisée par la police de Denver pour faire le point sur l'incendie criminel qui a coûté la vie à cinq membres d'une famille sénégalaise mercredi. Moussa Diol, le frère de Djibril, a été invité par les autorités américaines à s'exprimer devant les journalistes. Accompagné au pupitre par un ami pour le soutenir dans l'épreuve, il s'est retenu de toutes ses forces pour ne pas craquer.



Cachant très mal sa douleur et sa peine, Moussa Diol a déclaré qu'il n'y a aucun individu, aucune famille qui mérite un tel sort. Il se dit dévasté par la perte de son frère et que c'était inimaginable pour lui de perdre autant de membres de sa famille en même temps. Il a demandé à la police de tout faire pour arrêter les meurtriers de son frère et de sa famille. Pour que justice soit rendue.



Il s'exprimait en anglais devant les autorités de la police fédérale de Denver, le Consul général du Sénégal à New York El Haj Amadou Ndao et une représentation des Sénégalais basés aux Etats-Unis... Regardez !