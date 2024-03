Ismaëla Madior Fall au Forum d'Antalya en Turquie : " Au Sénégal, tout se déroule dans le respect des institutions"

Ismaïla Madior Fall se fait encore parler de lui. En Turquie pour prendre part au Forum d'Antalya sur la diplomatie qui s'est déroulé du 1er au 3 mars 2024, le ministre des Affaires étrangères a évoqué la récente crise politique au Sénégal suite au report de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Selon lui, tous les événements qui se sont passés récemment au Sénégal ont respecté les procédures établies et étaient conformes aux institutions sénégalaises.



« Dans notre pays, tout se déroule en respectant scrupuleusement le cadre institutionnel. Il n’y a ni coups de feu, ni bagarres. Chaque action s’inscrit dans l’ordre constitutionnel, dans le cadre républicain. Les décisions sont prises et respectées », a déclaré l'ancien ministre de la Justice.



Ismaëla Madior Fall s'est félicité : « Nous avons la particularité d’avoir un pays qui a des institutions très fortes, qui est aussi une vielle démocratie »



Cette sortie du ministre va certainement susciter des réactions. Car, il faut rappeler que lors des dernières manifestations contre le report de l'élection présidentielle, quatre (04) personnes ont perdu la vie dont un étudiant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (nord) et un élève à Ziguinchor (sud).