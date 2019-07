Ismaila Madior Fall, ancien ministre de la Justice : "Je serai candidat à la mairie de Rufisque si..."

L'ancien ministre sénégalais de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a déclaré dimanche sur la Rfm qu'il sera candidat à la mairie de Rufisque aux locales de décembre 2019, s'il y a une masse critique dont la volonté converge à ce qu'il brigue la mairie, à l'issue des concertations qu'il est en train de faire.





"Je serais candidat à la mairie de Rufisque si au terme des consultations et de concertations que je suis en train de faire, il y a une masse critique d'acteurs de responsables, de leaders et de citoyens dont la volonté converge pour que je sois candidat.





"Quand on est à Rufisque qui est un milieu Lebou (une des plus grandes ethnies de Dakar), et des responsables de cette communauté vous font une distinction pour soutenir le président Macky Sall, c'est une sorte de soutien et de bénédiction au cas où vous auriez la tentation d'être candidat à la mairie ", dit-il.