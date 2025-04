Israël: Benyamin Netanyahu défend sa stratégie face aux pressions de plus en plus fortes

Le Premier ministre israélien attaque ceux qui, en Israël, demandent la fin de la guerre pour obtenir la libération des otages, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. « Ils font le jeu du Hamas », dit Benyamin Netanyahu. « Je crois que nous pouvons ramener nos otages à la maison sans céder aux diktats du Hamas ».



« Je ne céderai pas aux assassins qui ont perpétré le plus grand massacre du peuple juif depuis la Shoah [...] Nous sommes dans une phase décisive du conflit, et cette étape exige de la patience et de la détermination », proclame-t-il dans une déclaration vidéo préenregistrée.



« En tant que Premier ministre, je ne capitule pas. Nous ne mettrons pas fin à cette guerre de rédemption avant de détruire le Hamas à Gaza, avant de ramener tous les otages et avant de garantir que la bande de Gaza ne présente plus de danger pour la sécurité d'Israël. » « Le Hamas n'est pas stupide. Ils veulent des garanties internationales contraignantes qui empêcheraient la reprise de la guerre », souligne encore Benyamin Netanyahu.