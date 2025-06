Côte d'Ivoire: Alassane Ouattara désigné candidat à la présidentielle par son parti

« Je soumets à l'approbation du congrès la décision de la désignation du président Alassane Ouattara comme candidat du RHDP aux élections d'octobre 2025 », a déclaré Patrick Achi, le président du congrès du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), organisé à Abidjan. La désignation a été adoptée par acclamation.



« ADO, ADO », ont scandé les militants en chœur. Au congrès du RHDP, le choix d'Alassane Ouattara comme candidat du parti à la prochaine présidentielle est une évidence. Beaucoup de militants vantent son bilan. « En 2011, la Côte d'Ivoire était en crise. Alassane Ouattara a su relancer l'économie et développer le pays, explique Nina, une militante, au micro de notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne. Dans un contexte d'instabilité dans la sous-région, Alassane Ouattara incarne la stabilité. » « Tout au long du mois de mai, lors des pré-congrès, les militants ont choisi Alassane Ouattara pour sa gouvernance et sa gestion efficace du parti », a déclaré la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation Mariatou Koné.



Ce choix doit encore être soumis demain matin au vote, selon un responsable du RHDP. En tout cas, depuis plusieurs mois, le président sortant, 83 ans, entretient le doute sur ses intentions de briguer un quatrième mandat. Les militants seront donc très attentifs à sa prise de parole ce dimanche matin au stade Ébimpé. Tout un symbole, car c'est là-bas que la Côte d'Ivoire a remporté la coupe d'Afrique des nations l'année dernière. C'est là-bas donc qu'est organisé un grand meeting pour conclure ce congrès.