Crash d'Air India: l'enquête piétine, trois hauts cadres licenciés

Que s’est-il passé le 12 juin dernier, lorsqu’un Boeing 787 Dreamliner d'Air India s’est écrasé juste après son décollage d'Ahmedabad ? Malgré le drame qui a secoué le pays et l’impatience des familles des quelque 279 victimes, on ne dispose pas du début d’une explication. L'examen de la boîte noire, effectué à l’étranger, n’a produit pour l’instant aucun résultat.



Toutefois, selon une directive de la Direction générale de l'aviation civile (DGCA) indienne dont l'AFP a pris connaissance ce samedi, des éléments communiqués à l'initiative de la compagnie aérienne « mettent en lumière des défaillances systémiques dans la planification des équipages, le suivi de la conformité et la responsabilité interne ». « Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est l'absence de mesures disciplinaires strictes à l'encontre des principaux responsables directement impliqués dans ces manquements opérationnels », relève la DGCA dans ce document. « Ces responsables ont été impliqués dans des manquements graves et répétés », insiste-t-elle.



En conséquence, le régulateur ordonne à Air India de retirer trois responsables, nommément désignés dans le document, « de toutes les fonctions et responsabilités liées à la planification des équipages », de prendre des mesures disciplinaires à leur encontre et de communiquer les mesures prises dans un délai de dix jours. De nouvelles violations pourraient entraîner une « suspension de licence », précise la DGCA.



La compagnie aérienne a assuré ce samedi qu'elle avait aussitôt donné suite à cette demande. « Air India s'engage à garantir un respect total des protocoles de sécurité et des pratiques standards », a-t-elle assuré dans un communiqué. Elle répète par ailleurs que sa flotte a toujours été parfaitement entretenue.



Ce n’est pas l’avis de plusieurs anciens employés, qui ont écrit cette semaine au Premier ministre Narendra Modi, rapporte notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin. Ils affirment avoir été licenciés après avoir lancé l’alerte sur des problèmes techniques récurrents liés aux portes du même modèle de Boeing. L’opposition accuse de son côté le gouvernement d’avoir insuffisamment financé la Direction générale de l'aviation civile, alors que le marché aérien explose en Inde.