Israël empêche les blessés de quitter la Bande de Gaza pour le troisième jour consécutif (Gouvernement Gaza)

Le chef du bureau des médias, Salama Marouf, a déclaré lors d'une conférence de presse suivie par Anadolu que ''la Bande est soumise à d'intenses bombardements israéliens à proximité de tous les hôpitaux, et l'occupation a commencé à mettre en œuvre sa menace contre les institutions médicales à Gaza''.



Il a expliqué ''qu'à chaque fois que l'occupation israélienne est visée par de frappes militaires dévastatrices, elle se venge en commettant des massacres contre les civils dans la Bande de Gaza".



''Pour le troisième jour, l'occupation israélienne empêche quiconque de quitter le nord de la Bande de Gaza vers le sud et vice versa, et empêche même la sortie des blessés malgré nos communications avec la partie égyptienne, les Nations Unies et la Croix-Rouge pour les éventuelles évacuations'', a-t-il souligné.



Jusqu'à 18h35 (heure locale), les autorités israéliennes n'ont fait aucun commentaire à ce sujet.



''La Croix-Rouge nous a officiellement informé aujourd’hui que l’occupation israélienne empêche les ambulances transportant les blessés jusqu’au passage de Rafah de retourner dans la zone nord de Gaza'', a-t-il indiqué.



Rappelons que le poste frontalier de Rafah a été ouvert pour permettre aux blessés palestiniens de se faire soigner dans les hôpitaux égyptiens.



Concernant les propos de l'armée israélienne au sujet de "l'utilisation des hôpitaux à des fins militaires", Salama a déclaré : "Nous sommes prêts à recevoir tout comité international pour faire un état des lieux des hôpitaux de la Bande de Gaza".



Vendredi, le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf Al-Qudra, a déclaré lors d'une conférence de presse au complexe médical Al-Shifa : "Il y a eu des morts et des blessés (dont le nombre n'a pas été précisé) lors d'une attaque israélienne contre un convoi d'ambulances à l’entrée de l'hôpital Al-Shifa, qui se dirigeait vers le sud à destination du point de passage terrestre de Rafah".



L'armée israélienne poursuit depuis près d'un mois, une "guerre dévastatrice" sur Gaza, tuant 9 770 Palestiniens, dont 4 800 enfants et 2 550 femmes et en blessant plus de 24 mille autres. Aussi, 153 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et 2 080 autres ont été interpellés, selon des sources palestiniennes officielles