Israël subit depuis ce matin une attaque sans précédent qui a déjà fait plus de 40 morts

Israël subit une vaste attaque aérienne et terrestre combinant plusieurs milliers de tirs de roquettes et l’infiltration de commandos armés. Le Hamas a annoncé le lancement de l’opération "Déluge d’Al-Aqsa". Un bilan provisoire fait état de 40 morts israéliens et plus de 750 blessés. Des dizaines de soldats et civils israéliens ont été pris en otage et pour certains emmenés dans la bande de Gaza.



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme qu’Israël est désormais "en guerre". L’armée israélienne a commencé à bombarder Gaza en représailles. L’Iran dit se tenir "aux côtés des combattants palestiniens pour la liberté jusqu’à la libération de la Palestine". Au moins 9 morts sont recensés côté palestinien dans la bande de Gaza.