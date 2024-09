Italie: six ans de prison requis contre Matteo Salvini pour avoir refusé de laisser accoster des migrants

Le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini est jugé pour privation de liberté et abus de pouvoir présumés. Il lui est reproché d'avoir maintenu 147 migrants en mer pendant des semaines en 2019 sur un navire.



Les procureurs italiens ont requis samedi 14 septembre une peine de six ans de prison à l'encontre de Matteo Salvini, vice-Premier ministre italien d'extrême droite, pour avoir empêché des migrants de débarquer dans un port italien en 2019.



Matteo Salvini, qui fait partie de la coalition de la Première ministre Giorgia Meloni, est jugé pour privation de liberté et abus de pouvoir présumés pour avoir maintenu 147 migrants en mer pendant des semaines sur un navire géré par l'organisation caritative Open Arms.



"L'accusation a demandé que l'ancien ministre de l'Intérieur Salvini soit condamné à six ans de prison", a déclaré à l'AFP l'avocat d'Open Arms, Arturo Salerni, alors que les débats touchent à leur fin.



Le verdict de ce procès, qui a débuté en octobre 2021, devrait être rendu le mois prochain, a-t-il ajouté.



Salvini assure avoir "fait son travail"



Matteo Salvini n'était pas présent à l'audience. Il avait auparavant publié sur Facebook: "Je le referais si j'avais à le refaire : défendre les frontières contre les migrants illégaux n'est pas un crime".



"Il est incroyable qu'un ministre de la République risque six ans de prison pour avoir fait son travail en défendant les frontières de la nation, comme l'exige le mandat qu'il a reçu de ses concitoyens", a-t-il ajouté sur X.



La cheffe de file de l'extrême droite en France, Marine Le Pen, lui a apporté son soutien samedi soir en dénonçant sur X "un véritable harcèlement judiciaire visant à le faire taire".



"Nous sommes solidaires et plus que jamais à tes côtés Matteo", a-t-elle aussi affirmé, fustigeant une peine "d'une extrême gravité alors que la submersion migratoire s'accentue partout en Europe". Ce à quoi Matteo Salvini a répondu en commentaire "Merci Marine, je ne céderai pas. En avant toute".



Bloqués en mer pendant près de 3 semaines

Au moment de résumer son réquisitoire, le procureur Geri Ferrara, du tribunal de Palerme, a estimé "qu'un principe-clef n'est pas discutable: entre les droits de l'Homme et la protection de la souveraineté de l'État, les droits de l'Homme doivent prévaloir dans notre système heureusement démocratique".



Le navire est resté bloqué en mer pendant près de trois semaines avant que les migrants ne soient finalement autorisés par la justice à débarquer sur l'île italienne de Lampedusa.