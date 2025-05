Accident survenu à Vélingara : l'enseignant qui avait annoncé les huit décès arrêté

L’enseignant Abou Djiba a été arrêté par la Brigade territoriale de gendarmerie de Vélingara, dans le sud du pays, pour diffusion de fausses nouvelles. Il est accusé d’avoir relayé de faux chiffres concernant le tragique accident survenu samedi, qui a fait deux morts. En outre, M. Djiba avait lancé une cagnotte en ligne pour venir en aide aux victimes.



El Hadji Coly, son collègue ancien a contacté PressAfrik pour apporter des précisions: "Abou Djiba, enseignant en classe de CM2 et chargé de communication de Pastef Ziguinchor, se trouvait à Ziguinchor pour percevoir son salaire au moment de l’accident. Informé par un témoin qui lui a fait état de huit décès, il a partagé ce bilan erroné dans un groupe de discussion avant de se rétracter quatre minutes plus tard, corrigeant le nombre à deux morts. Malheureusement, l’information initiale avait déjà été transmise à l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF), ce qui a conduit à sa convocation".



Par la suite, sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kolda, la gendarmerie l’a convoqué et placé en garde à vue.



Pour rappel, deux élèves du CEM Saré Coly Sallé ont perdu la vie samedi 3 mai dans un accident de la route près de Vélingara (sud). Leur bus, en route pour une visite pédagogique, est entré en collision avec un camion, faisant également plusieurs blessés graves.