Italie : un Sénégalais arrêté avec 1,2kg de cocaïne, un autre suspecté de meurtre à Crema

Deux affaires impliquant des ressortissants sénégalais refont surface dans l’actualité judiciaire italienne. Selon Les Echos, dans son édition de ce mercredi, à Gênes, un Sénégalais de 23 ans a été arrêté avec plus d’un kilo de cocaïne et près de 12.000 euros en liquide. A Crema, un autre, nommé Pape M. N., reste détenu dans le cadre de l’enquête sur la mort d’un jeune Egyptien de 19 ans.



A Gênes, le Sénégalais arrêté dans le quartier de Castelleto est déjà connu des forces de l’ordre, lors d’une opération destinée à lutter contre le trafic de stupéfiants. Selon les policiers, la somme de 600 euros en espèces et les 11 000 euros supplémentaires découverts lors de la perquisition de son domicile pourraient être liés à des activités illicites.



De son côte, Pape M. N. est détenu depuis juillet dans le cadre de l’enquête sur la mort de Youssef Rama Abdelaziz, un Egyptien âgé de 19 ans. Selon les informations rapportées par la presse italienne, le suspect avait reconnu avoir porté des coups de couteau à la victime, tout en affirmant avoir agi en état de légitime défense.



Alors que le dossier est en instruction, il a refait surface dans l’actualité en raison d’un climat de violences qui règne actuellement à Crema, où deux ressortissants égyptiens viennent d’être arrêtés, suspectés de deux tentatives de meurtre commises le 1er août.