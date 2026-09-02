«Fausse déclaration» au Togo: deux journalistes français et leur fixeur bénéficient d’une liberté provisoire

Deux journalistes français et leur fixeur togolais étaient incarcérés depuis plusieurs semaines à Lomé. Ces personnes ont bénéficié, mardi 1er septembre, d'une décision de liberté provisoire des autorités judiciaires togolaises.



«Leur maintien en détention n'est plus nécessaire pour la manifestation de la vérité », a confié à nos confrères de RFI un de leurs avocats.



A l’origine de cette affaire, Gaël Mocaër et Sebastian Perez Pezzani, partis tourner un épisode de l'émission « Les routes de l'impossible », une série documentaire diffusée sur France Télévisions, ont été arrêtés le 27 juillet dans le nord du Togo avec leur collaborateur togolais, Fred Vedomey. Toujours selon le média français, ils sont poursuivis pour fausses déclarations.