«Menaces de mort» sur Tiktok: «Rox », « Jessica » et « Narou » placées en garde à vue

A Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, trois personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre d’une affaire présumée de diffamation et de menaces de mort sur le réseau social Tiktok, selon Les Echos, dans l’édition de ce mercredi.



Courant août 2026, Khadidiatou Kébé, alias « Jessica » sur TikTok, avait saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC) d'une plainte contre Rokhaya Fall, dite « Rox », pour menaces de mort, injures publiques, diffamation par le biais d'un système de diffusion publique et diffusion de données à caractère personnel.



Selon la plaignante, sa mise en cause multiplie les lives TikTok pour la traiter de prostituée et de femme de mœurs légères qui passerait son temps à forniquer avec des hommes. Elle serait même allée jusqu'à proférer des menaces de mort sur ladite plateforme. Dans sa campagne de dénigrement, explique Khadidiatou Kébé, « Rox » implique des comptes TikTok tels que « Inspecteur divisionnaire », « Von djolof » et « le juge du désert », qui affichent les photos de ses enfants tout en lui imputant des faits d'adultère.



Se présentant spontanément à la DSC lundi pour, elle aussi, déposer une plainte, Rokhaya Fall alias « Rox » a partiellement reconnu les faits. Elle nie avoir publié sur son compte TikTok les données personnelles de « Jessica » et celles de ses enfants, mais avoue avoir proféré des injures et des menaces à l'encontre de « Jessica », qui l'aurait diffamée la première.



Dans le cadre de la procédure, Nafi Fall, dite « Narou », a également été convoquée. Hier, mardi, une confrontation a été organisée entre les trois parties. Après avis du procureur de Pikine-Guédiawaye, elles ont été placées en garde à vue.