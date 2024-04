JO 2024 – Basket : Kawhi Leonard complète la Team USA

L’effectif de Team USA aux JO :

D’après des informations de The Athletic, Kawhi Leonard a été choisi par Steve Kerr pour compléter l’effectif de la sélection olympique américaine. Avec Lebron James, Stephen Curry ou encore Kevin Durant dans ses rangs, la Team USA sera la grande favorite de la compétition.Après leur terrible désillusion lors de la dernière Coupe du monde, les États-Unis avaient prévenu qu’ils aligneraient une équipe de rêve pour les Jeux olympiques de Paris 2024.Et la Team USA a tenu sa promesse en mettant sur pied une formation prête à battre tous les records pour atteindre les sommets de l’Olympe.Après les révélations d’ESPN ce lundi, il ne restait plus qu’une seule place disponible dans cet effectif pétri de talent à tous les postes. Selon des informations de Shams Charania, journaliste de The Athletic, c’est bel et bien Kawhi Leonard qui viendra compléter le groupe de douze stars de Steve Kerr.L’ailier expérimenté de 32 ans évolue depuis 2019 du côté des Los Angeles Clippers. Élément majeur de la franchise californienne, « Sugar K » a porté les siens vers la qualification en playoffs de la NBA.La Team USA sera la grande favorite du tournoi olympique de basket. Elle est à ce jour l’équipe la plus titrée dans cette discipline au JO avec pas moins de 16 médailles d’or en 19 participations.Pour rappel, les Etats-Unis ont été placés dans le groupe C de ce tournoi olympique et commenceront ainsi à Lille. Ils défieront la Serbie et le Soudan du Sud ainsi qu'un vainqueur d'un tournoi de qualification se tenant à Porto Rico (Italie, Porto Rico, Bahreïn, Lituanie, Mexique, Côte d'Ivoire).

Meneurs : Stephen Curry (Golden State), Tyrese Haliburton (Indiana), Jrue Holiday (Boston)



Arrières-Ailiers : Lebron James (LA Lakers), Kevin Durant (Phoenix), Jayson Tatum (Boston), Kawhi Leonard (LA Clippers), Devin Booker (Phoenix), Anthony Edwards (Minnesota).



Intérieurs : Joel Embiid (Philadelphie), Anthony Davis (LA Lakers), Bam Adebayo (Miami).