JOJ 2026 : le Président Diomaye fait des Forces armées les garantes de l’ordre et de la sécurité

Le chef de l’État a rappelé l’importance du rôle des Forces armées dans la réussite de cet événement historique.

“Comme vous le savez, Dakar se prépare à accueillir les Jeux olympiques de la Jeunesse en 2026. Le Sénégal sera ainsi le premier pays africain à organiser une manifestation sportive olympique de dimension mondiale. Plus qu’un rendez-vous sportif, cet événement, qui est une vitrine du Sénégal nouveau, sera également l’occasion de mettre en valeur le dynamisme de la jeunesse, la richesse culturelle de notre pays et le rôle croissant de l’Afrique dans le mouvement olympique”, a-t-il déclaré.

Sous la devise « L’Afrique accueille, Dakar célèbre », la capitale sénégalaise accueillera 2 500 jeunes athlètes venus du monde entier. Une opportunité, selon le Président, de magnifier les valeurs sénégalaises à l’échelle internationale.

Les Forces armées, des partenaires privilégiés

À ses yeux, les Forces armées auront un rôle central dans cette organisation :” Parce qu’elles incarnent ce que les Jeux eux-mêmes célèbrent : l’unité dans la diversité, la rigueur dans l’effort et la fraternité dans la compétition, les Forces armées en sont des partenaires privilégiés. C’est pourquoi je me réjouis du thème, fort à propos, de cette édition : “Les Forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026”, a poursuivi le chef de l’État.

Bassirou Diomaye Faye estime que les JOJ 2026 constituent “une page d’histoire” pour le Sénégal. “Les Jeux olympiques de la Jeunesse 2026 seront une page d'histoire de notre jeune nation. Cette page, nous la voulons belle et nous l'écrirons ensemble avec nos athlètes avec nos jeunes avec nos forces armées. Elles seront certainement les gardiennes de l'ordre et de la sécurité essentielles à la réussite des jeux. Mais elles seront aussi les portes flambeaux des valeurs d'engagement dans la cause nationale de dépassement et de cohésion qui fondent l'olympisme”.

Le Président Diomaye Faye s’est également félicité du lancement du programme “Waajal Xale yi”, initié par les Forces armées en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, destiné à renforcer l’esprit citoyen chez les jeunes.

“Je suis persuadé qu’en vous, les populations en général et les jeunes en particulier trouveront l’élan nécessaire pour offrir à nos hôtes l’image d’une capitale ordonnée et accueillante. À ce titre, je salue l’initiative des Forces armées de lancer le programme Waajal Xale yi, en liaison avec le ministère de l’Éducation nationale, afin de renforcer l’esprit de citoyenneté de notre chère jeunesse. Ce programme contribuera sans doute à mobiliser la frange dynamique de notre pays, qui doit être au premier plan pour accueillir les jeunes du monde entier », a-t-il assuré.

Pour le Président Diomaye, “au-delà des actions matérielles, les Forces armées seront aussi engagées dans la formation des milliers de bénévoles nécessaires à la bonne organisation des Jeux, en transmettant des valeurs de rigueur, de discipline et de désintéressement”.

Enfin, il a exhorté l'ensemble des acteurs à “accorder la plus grande importance à cette mission en pensant aux milliards de téléspectateurs qui auront les yeux rivés sur notre pays”.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce lundi 10 novembre à Dakar la cérémonie officielle de la Journée nationale des Forces armées, placée cette année sous le thème : « Les Forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ».