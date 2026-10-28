JOJ Dakar 2026 : Bassirou Diomaye Faye souhaite la bienvenue aux délégations et appelle à la mobilisation nationale

A trois jours de l’ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a souhaité la bienvenue au Sénégal à toutes les délégations et autres participants aux JOJ Dakar 2026, dont la cérémonie d’ouverture aura lieu le 31 octobre 2026, en présence de plusieurs chefs d’Etat et de Gouvernement, des corps constitués, de la Présidente et des membres du CIO ainsi que du public.



En Conseil des ministres ce mercredi 28 octobre, il engage le Gouvernement, les services de l’Etat et le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) à veiller au bon déroulement de l’agenda sportif et culturel des JOJ, non sans rappeler le prix qu’il attache à la tenue, le 31 octobre 2026, du Sommet de Dakar sur le thème « Sport pour le Développement ».



Il demande aux populations de réserver un accueil chaleureux à nos hôtes durant ces deux semaines intenses de compétition et d’activités qui placent l’Afrique et le Sénégal au cœur de l’actualité sportive internationale.



Tout en souhaitant plein succès à la délégation du Sénégal « Team Sénégal », ayant reçu de ses mains le Drapeau national le 26 octobre 2026, en présence des représentants du mouvement sportif, il réitère son appel solennel à l’unité nationale et à la mobilisation populaire collective autour du succès retentissant des JOJ Dakar 2026.



Le Sénégal sera représenté aux JOJ Dakar 2026 par 136 athlètes, engagés dans 23 disciplines. La compétition se tiendra du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, Diamniadio et Saly, avec environ 2700 athlètes attendus.