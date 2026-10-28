Continuité des pouvoirs publics, relance économique et stabilité sociale : les orientations du président Faye

En Conseil des ministres, le Président Bassirou Diomaye Faye a abordé la continuité des pouvoirs publics, la relance économique et la stabilité sociale.



Soulignant que la continuité des pouvoirs publics demeure un impératif pour asseoir la crédibilité des institutions de la République, le chef de l’Etat demande au Premier ministre de prendre toutes les dispositions juridiques idoines et mesures adéquates pour la mise en œuvre systématique des politiques, programmes et projets publics intégrés dans les projets de loi de finances rectificative 2026 et de loi de finances pour l’année 2027, déposés au niveau de l’Assemblée nationale.



A cet effet, il indique au Premier ministre l’urgence d’engager, entre autres :

l’évaluation intégrale de la mise en œuvre du Plan de Redressement économique et social

(PRES) ;



l’évaluation du déploiement des projets dans les secteurs et les filières prioritaires de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 ;



les actions concertées nécessaires à la relance des activités économiques et des chantiers

à l’arrêt ;



l’intensification de l’exécution des projets de réalisation et d’équipements d’établissements

publics de santé, d’universités, de structures d’enseignement supérieur public (ISEP) et d’écoles modernes, dotés de personnels qualifiés ;



l’accélération des projets d’électrification rurale et d’hydraulique, notamment le Grand Transfert d’Eau (GTE) vers l’agglomération de Touba-Mbacké et le nouveau programme de forages multi villages;



l’apurement rapide de la dette intérieure, en liaison avec les organisations faitières du secteur privé ;



les processus de financement des campagnes de commercialisation des produits agricoles et horticoles.



En outre, le président de la République instruit le Premier ministre de faire le bilan d’étape du New Deal Technologique et d’accélérer la rationalisation des secteurs public et parapublic.



Plaçant la promotion de la stabilité sociale au cœur de l’action gouvernementale, il demande à toutes les forces vives de la Nation d’accompagner la volonté de l’Etat d’intensifier la relance des activités économiques, dans un climat social serein, marqué par la confiance réciproque et la culture permanente du sens des responsabilités.



A ce titre, il demande au Gouvernement de poursuivre le dialogue social responsable avec les centrales syndicales afin d’asseoir les consensus durables et soutenables, et au Premier ministre d’en assurer une supervision rapprochée dans la lettre et l’esprit du Pacte de Stabilité sociale pour une Croissance inclusive et durable, signé le 1er mai 2025.