Equipe du Sénégal : Ismaïl Jakobs annonce sa retraite internationale

Je suis arrivé en sélection nationale en tant que jeune garçon, et je la quitte en tant qu'homme. Avec des souvenirs inoubliables, des amitiés pour la vie et une gratitude qui restera à jamais gravée en moi.



Même si j'ai grandi en Allemagne, le Sénégal m'a accueilli à bras ouverts et avec énormément d'amour. Le pays, les supporters, mes coéquipiers et une culture qui m'a très vite donné le sentiment d'être chez moi.



Grâce au Sénégal, j'ai pu réaliser mes rêves d'enfant et vivre des moments que je garderai à jamais dans mon cœur. En tant que fils d'un père sénégalais, c'était quelque chose de très spécial pour moi de réaliser non seulement mon propre rêve, mais aussi celui de mon père.

Que ce soit en match amical, en qualifications, à la Coupe d'Afrique des Nations ou à la Coupe du Monde, j'ai toujours donné 100% pour notre pays. Je suis fier de nos titres, de nos succès et de tout ce que nous avons accompli ensemble. Mais je suis tout aussi fier de chaque défaite, car même dans ces moments-là, j'ai tout donné pour ce maillot.



Aujourd'hui, il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Je souhaite me concentrer sur ma carrière en club et consacrer davantage de temps précieux à moi-même et à ma famille. Car le temps est précieux, et certains moments ne reviennent jamais.



Mon aventure sur le terrain avec le Sénégal touche à sa fin, mais mon lien avec ce pays ne s'éteindra jamais. Le Sénégal m'a énormément apporté, et j'espère pouvoir, à l'avenir, lui rendre une partie de tout ce qu'il m'a donné, même en dehors des terrains de football.



Sénégal, tu m'as donné la chance de vivre mes rêves. Pour cela, je te serai éternellement reconnaissant.



Jërëjëf pour tout.



Senegal Rek!