JOJ Dakar 2026 : le Service national de l’hygiène lance ses opérations de désinfection et de contrôle sanitaire

Dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Service national de l’hygiène a démarré ses activités de désinfection et de désinsectisation des hôtels, de contrôle sanitaire des piscines et de police de l’hygiène.



Le capitaine Armand Seck, chef de la Brigade régionale de l’hygiène de Thiès, a lancé ces activités aux côtés du chef du Service national de l’hygiène, le colonel Maodo Malick Diop.



“Cette initiative vise à renforcer les mesures d’hygiène et de salubrité dans les établissements concernés, afin de garantir un environnement sain et sécurisé aux athlètes, aux délégations, aux visiteurs et à l’ensemble des participants aux JOJ Dakar 2026”, indique le Service national de l’hygiène.



Sous la coordination du colonel Maodo Malick Diop, le Service national de l’hygiène mobilise les dispositifs nécessaires pour assurer le bon déroulement de cet événement sportif international, avec une attention particulière portée à la prévention des risques sanitaires et au respect des normes d’hygiène.



Prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, les JOJ Dakar 2026 réuniront environ 2700 athlètes autour de 35 disciplines, dont 25 sports de compétition et 10 sports d’engagement.



Les compétitions seront réparties sur les trois principaux sites retenus pour l’événement : Dakar, Diamniadio et Saly.