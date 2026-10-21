Festival Dalifort Hip-Hop : Pikine et Nanterre font de la culture un moteur de développement

La cinquième édition du Festival Dalifort Hip-Hop, lancée mercredi 21 octobre 2026 à Pikine, met en avant le rôle de la culture dans le développement territorial et l’émancipation des jeunes. À travers cette manifestation prévue jusqu’au 24 octobre, les villes de Pikine et de Nanterre, en France, entendent consolider leur coopération culturelle et favoriser les échanges entre leurs artistes.



Organisé autour du thème « Rôles et impacts des festivals sur le rayonnement des territoires », l’événement a également servi de cadre au lancement du projet « La culture, levier de développement territorial et d’émancipation », porté conjointement par les deux municipalités dans le cadre de leur coopération décentralisée.



Présent à la cérémonie d’ouverture, le maire de Nanterre, Raphaël El Dan, a rappelé l’ancienneté des relations entre les deux collectivités, engagées dans une coopération depuis plus de vingt ans. Il a souligné l’importance de ce partenariat pour développer les échanges artistiques et renforcer les liens entre les populations.



« L’idée, c’est de pouvoir faire dialoguer et faire travailler quelque chose qui unit Pikine et Nanterre », a-t-il déclaré, évoquant les similitudes entre les deux villes de banlieue et les liens familiaux qui unissent leurs habitants.



Le maire de Nanterre a également annoncé la poursuite des échanges entre les artistes des deux villes, notamment dans les domaines du hip-hop et de l’éloquence. Un représentant de Pikine devrait ainsi prendre part à un défi d’éloquence organisé à Nanterre, après une sélection locale.



Cette initiative vise à promouvoir les talents émergents, à encourager l’engagement des jeunes et à renforcer l’attractivité des territoires par la création artistique. Pour les deux municipalités, la culture constitue un levier de rapprochement, de dialogue et d’émancipation sociale.



À travers cette cinquième édition du Festival Dalifort Hip-Hop, Pikine et Nanterre réaffirment ainsi leur volonté de faire de la coopération culturelle un outil durable de développement local et de consolidation de leurs relations.





