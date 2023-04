Jaxaay : un maçon initie des jeunes à l’homosexualité et abuse de plusieurs d’entre eux

Jaxaay est secoué par un scandale sexuel. Un maçon âgé de 20 ans qui a entretenu des actes contre-nature avec plusieurs garçons mineurs, avant de les convaincre à s'habiller comme des filles pour les initier à l'homosexualité, a été arrêté. À en croire L’Observateur, il a été déféré au parquet de Rufisque hier mardi 25 avril 2023.



Revenant sur les faits, le journal informe que les faits se sont déroulés dimanche. Ce soir là, les habitants de l'Unité 11 à Jaxaay ont aperçu un garçon habillé en fille en train de courir en toute vitesse. Lorsqu'ils l'arrêtent, ils découvrent qu'il s’agissait d'I.D, un élève domicilié dans le quartier. Intercepté et secoué par la foule, le jeune garçon a balancé le nom du maçon Mamadou D. qui l'avait attiré dans sa chambre pour lui proposer des actes contre-nature. « J'ai refusé et j'ai fui. C'est lui qui m'oblige à m'habiller comme une fille», confie le garçon.



Les habitants ahuris par les déclarations de ce dernier, se sont rendus au domicile du maçon pour lui réclamer des explications. Mais, le délégué de quartier de l'Unité 11 qui voyait les choses autrement, a alerté par téléphone le commissariat de police de Jaxaay. À leur arrivée, les policiers ont réussi à exfiltrer I.D, l'élève habillé en fille, et le maçon qui seront ensuite conduits au commissariat.



Interrogé par les enquêteurs, I.D, âgé de 14 ans, révèle que sa vie a basculé le jour où il a croisé le chemin du maçon Mamadou D. Poursuivant, il a confié que, plus d'une fois, le maçon l'a entraîné dans sa chambre pour abuser de lui. N’en pouvant plus, le garçon a pris ses jambes à son coup la nuit du dimanche 22 avril. A l'éclatement de cette affaire, les langues ont commencé à se délier. Des garçons qui ont été une fois aperçus en compagnie du maçon ont été soumis à un interrogatoire serré par leurs familles respectives et par des habitants du quartier.



C'est alors qu'on apprend que Mamadou D., leur offrait du crédit téléphonique à leur demande et réussissait ainsi à se rapprocher d'eux en les invitant dans sa chambre. Pour mieux ferrer l'un des garçons, le mis en cause leur offrait un téléphone portable pour après les attirer dans son lit.



Pour déterminer l'ampleur des dégâts causés, plusieurs garçons qui ont subi les assauts répétés du maçon, ont été conduits à l'hôpital de Keur Massar où ils ont été consultés par un proctologue, un chirurgien spécialisé dans l'étude du rectum. Il a été établi que les victimes ont subi à plusieurs reprises des actes contre nature. Heureusement, les tests VIH réalisés ont donné des résultats négatifs.