«Je comprends Abdoulaye Bathily qui n'a jamais obtenu 5% dans une élection», Seydou Guèye

Le camp présidentiel n’a toujours pas digéré les propos du Pr Abdoulaye Bathily. Le porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, déclare qu'il comprend sa réaction par rapport au parrainage vu qu'il n’a jamais obtenu 5% dans une élection.



"Si c’est pour nous rappeler l’archaïsme politique dans l’analyse et le propos, c’est bien réussi et du reste personne n’a oublié sa marque de fabrique", rétorque le porte-parole du gouvernement suite à la sortie récente du leader de la LDPMPT, Abdoulaye Bathily.



Dans une interview avec le journal "L'As", Seydou Guèye affirme : «Je comprends Abdoulaye Bathily qui n’a jamais obtenu 5% dans une élection. Un parrainage à 1% équivaut à gravir l’Himalaya, mais que l’on soutienne que l’affaire de la ville de Dakar est un procès politique est inacceptable au regard des aveux des personnes condamnées et de la nature même des faits incriminés et jugés».



Seydou Gueye est d’avis que la reddition des comptes est une exigence citoyenne. Donc, a-t-il ajouté : « nous devons tous réussir notre conversion à cette nouvelle idéologie. Je crois que l’un des plus grands combats de la gauche c’est la défense des plus faibles, des plus précaires, les populations victimes dans cette affaire et le combat pour la justice sociale».



Pour Seydou Guèye, le Professeur Bathily restera une figure importante de notre vie politique mais, souligne-t-il : « je pense qu’il se trompe encore une fois ».