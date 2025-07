Kenya : Macky Sall a participé à la pose de la première pierre du siège du Centre mondial pour l’adaptation

L’ancien président Macky Sall a pris part à la cérémonie de pose de la première pierre du tout premier siège du Centre mondial pour l’adaptation à double ancrage Sud–Nord. Il était aux côtés du président kényan William Samoei Ruto, de l’ancien secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon, et du président-directeur général du Centre, le Professeur Patrick V. Verkooijen.



Dans un message publié sur Facebook, Macky Sall a déclaré que : « cet événement marquant illustre notre engagement en faveur d’un partenariat équitable, met en valeur le Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique (AAAP), initiative phare du continent, et encourage la mise en œuvre de solutions climatiques locales ».



« Ensemble, nous construisons un avenir résilient et prospère pour tous », a-t-il conclu.