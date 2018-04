"Je ne veux pas rentrer à la maison", s'exclame Barthélémy Dias

"Je remercie tout le monde. Je ne souhaite pas rentrer à la maison. Et j'ai pas envie de rentrer à la maison. Mon frère que j'ai rejoint en prison est détenu là-bas. Je peux vous donner les éléments qui prouvent que le procès de Khalifa Sall n'a pas été équitable. Si certains ont été choqués par mes propos, je m'en excuse. Je souhaite dire que sur la constitution, que je n'ai jamais insulté un magistrat. J'ai parlé d'une certaine magistrature, d'une très haute magistrature. Pour faire des règlements de compte politiques.





Il y a plus de 2000 détenus a Rebeuss qui sont renvoyés chaque jour à cause de moi. Je refuse de me taire. Le verdict rendu par le juge Malick Lamotte sur l'affaire Khalifa Sall est injuste. Je parlais au sens figuré. La Constitution me permet. Je n'ai pas cité des magistrats, mais des comportements. Khalifa Sall ne mérite pas ça. Le peuple Sénégal ne mérite pas ça. A ce titre je préfère me torde de ma liberté pour combattre cette injustice"., a-t-il déclaré devant le tribunal



Dias-fils de poursuivre : "Je suis à l'origine de l'ambition politique de Khalifa Sall. Donc je ne pourrais pas être en liberté et le laisser là-bas tout seul. Quand je sortirais de la prison... Nous n'avons pas les moyens de faire face aux forces armées du Sénégal. Personne ne s'est réjoui de la décision du juge et si vous devez me condamner pour mes propos, vous devez aussi condamner tout le Sénégal. Parce que de près ou de loin, tous les Sénégalais ont fustigé le verdict"



Barthélémy Dias a également annoncé la mise sur pied d'un mouvement pour inviter tous les Sénégalais à rejoindre Khalifa Sall en prison. "Quand je sortirai d'ici, je vais mettre en place un mouvement khalifa en prison tout le monde en prison", déclare-t-il