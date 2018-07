Jean-Paul Dias : "Barthélémy Dias a été contaminé en prison et est sérieusement malade"

Barthélémy Dias est très malade et a été contaminé par un co-détenu. La révélation est de son père qui sonne l'alerte dans un entretien avec Seneweb.

"Il est sérieusement malade. Il y a 2000 détenus à Rebeuss, mais il n'y a pas un médecin à demeure. Ce sont des infirmiers qui sont là-bas. Il est tombé malade. Il a été contaminé par un de ses codétenus. Parce qu'ils sont dans des chambres avec au moins 15 personnes. Avec la chaleur, la saleté, la promiscuité, il a été contaminé par un codétenu. Et le médecin-colonel est venu l'examiner, il n'a pas été en mesure de le soigner, il est question que Barthélémy soit vu par un spécialiste, un pneumologue. Il est au risque d'avoir une bronchite ou une tuberculose. Voilà la situation", a-t-il confié à nos confrères



Dias-père indique son fils a été obligé de sortir de la prison s'attacher les services d'un toubib privé à l'extérieur de la maison d'arrêt pour être consulté. "Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a été obligé de payer les services d'un spécialiste à l'extérieur. Il a vu un pneumologue et il a payé de sa poche. Le service de santé de l'administration pénitentiaire a été obligée de l'autoriser à voir un médecin en ville. Mais il a payé de sa poche", dit-il.



Selon Jean Paul Dias c'est l'administration pénitentiaire qui a accompagné son fils voir le spécialiste. "Il était à un niveau où il avait besoin de voir un spécialiste. Et l'administration pénitentiaire l'a accompagné voir un spécialiste. Mais il a payé de sa propre poche. C'est une saloperie qu'il a prise là-bas . Il est pourtant entré en bonne santé en prison. Il était solide en y entrant. Mais il a pris une maladie là-bas", se désole-t-il.