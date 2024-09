Jérôme Bandiaky envoyé en prison pour « usurpation de fonction, escroquerie et détention illégale d’arme »

Le parquet de Dakar a requis une information judiciaire et demandé le placement sous mandat de dépôt de Jérôme Bandiaky, connu sous le pseudonyme « Sniper ». Cette demande a été suivie par le doyen des juges qui a ordonné hier mercredi, son incarcération. Le sieur Bandiaky est poursuivi pour « usurpation de fonction, escroquerie, ainsi que détention illégale d'arme à feu. »



Selon le journal « l’affaire pourrait connaître de nouveaux rebondissements avec la plainte déposée par Dame Mbodji, directeur général de la Sogip (Société de Gestion des Infrastructures Publiques), qui accuse Jérôme Bandiaky de tentative d'assassinat et de destruction de biens. » Ce dossier s’annonce donc complexe et devrait évoluer dans les prochains jours avec ces nouvelles accusations portées contre « Sniper ». En effet, Dame Mbodj, Dg de la Sogip a déposé une plainte contre le mis en cause pour « tentative d’assassinat. »