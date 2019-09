Joal: le gouvernement offre 1 million FCFA à chacune des familles de pêcheurs disparus

Le gouvernement sénégalais, représenté par Aminata Mbengue Ndiaye, ministre des Pêches et de l'économie maritime, a présenté ses condoléances aux familles des quatre pêcheurs disparus en mer à Jaol, en leur offrant chacune 1 million fcfa, a annoncé Seneweb.



Par ailleurs, le ministre des Mines et de la Géologie, Aissatou Sophie Gladima a elle aussi remis une enveloppe de 200.000 francs CFA à chaque famille. Les pêcheurs ont une fois de plus, été sensibilisés par leur tutelle sur la nécessité de respecter les mesures de sécurité en mer.