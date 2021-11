Joseph Kabila, fuite de données en RD Congo : des millions de dollars transférés aux alliés de l’ancien président

Des sociétés appartenant à la famille et aux amis de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, ont vu des millions de dollars de fonds publics transiter par leurs comptes bancaires, selon la plus grande fuite de données d'Afrique.



L'argent a été transféré sur les comptes de ces sociétés auprès de la branche congolaise de la banque BGFI.



Des millions de dollars en espèces ont ensuite été retirés de ces comptes.



M. Kabila était président à l'époque des transferts bancaires.



Il refuse de répondre à nos questions sur ces transferts.



La fuite comprend plus de trois millions de documents et des informations sur des millions de transactions de la banque BGFI (Banque Gabonaise et Française Internationale), qui travaille dans plusieurs pays africains et en France. Le journal d'investigation français en ligne Mediapart et l'ONG Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique (PPLAAF) ont obtenu ces informations.



BBC Africa Eye a eu accès aux preuves, dans le cadre d'un consortium appelé Congo Hold-up, coordonné par le réseau de médias European Investigative Collaborations (EIC).L'enquête soulève des questions sur les personnes qui ont bénéficié des transferts d'argent et sur les éventuels conflits d'intérêts.



L'entreprise pétrolière sans pétrole

Le directeur général de la filiale de BGFI en RD Congo, BGFI Banque RDC, de 2012 à 2018, était Francis Selemani, le frère adoptif de Joseph Kabila.



La sœur de M. Kabila, Gloria Mteyu, détenait 40 % de l'opération de BGFI en RD Congo, qui a été mise en place en 2010.



Il est apparu qu'une société privée, Sud Oil, a reçu près de 86 millions de dollars (49 707 846 000 FCFA) de fonds publics entre novembre 2013 et août 2017.



Ces fonds comprennent au moins 46 millions de dollars (26 589 300 000 FCFA) de l'organisme de réglementation bancaire de la RD Congo, la BCC, 15 millions de dollars (8 670 139 000 FCFA) de la société minière d'État Gécamines, et 1,3 million de dollars (751 347 960 FCFA) de l'organisme électoral du pays, la Ceni.



La seule information que la BBC trouve dans la fuite concernant ces paiements est une facture d'un peu plus d'un million de dollars de la Ceni à Sud Oil pour des produits pétroliers.

La BBC n'a trouvé aucune preuve que Sud Oil faisait du commerce de produits pétroliers à cette époque.



L'épouse de M. Selemani, Aneth Lutale, possédait 80 % de Sud Oil et Mme Mteyu les 20 % restants de 2013 à 2018.



Des millions de dollars sont passés des comptes BGFI de Sud Oil aux comptes BGFI d'autres sociétés privées. Certaines d'entre elles appartiennent à des proches ou à des associés de M. Kabila, qui était président de 2001 à 2019.



L'une de ces sociétés, Kwanza Capital, est détenue majoritairement par l'homme d'affaires congolais Pascal Kinduelo, Sud Oil détenant une participation minoritaire. À l'époque, M. Kinduelo était président de la BGFI Bank RDC.



M. Kinduelo est également un ancien propriétaire de Sud Oil, avant le transfert de propriété.



L'enquête révèle que la banque a autorisé de nombreux retraits d'espèces de grande valeur sur les comptes de Sud Oil, dont un de 6 millions de dollars (3 467 479 400 FCFA). Selon la loi, un maximum de 10 000 $ (5 779 043 FCFA) peut être retiré en espèces par jour. Cette limite ne peut être dépassée que pour des raisons spécifiques et documentées, telles que l'urgence nationale ou des raisons de défense.



BBC Africa Eye n'a trouvé aucune preuve dans la fuite que les procédures correctes soient suivies dans ces cas. Ces retraits d'argent liquide des comptes de Sud Oil totalisent au moins 50 millions de dollars (28 894 635 000 FCFA) sur une période de quatre ans. Une fois l'argent retiré, on pense qu'il est devenu intraçable.



Une entreprise à "risque très élevé"



Notre enquête n'a pu établir que Sud Oil, pour la période 2013 à 2018, avait un employé, le directeur général David Ezekiel, et comme adresse un petit bureau dans la capitale Kinshasa. En octobre 2013, Sud Oil achète un complexe immobilier dans la capitale pour 12 millions de dollars, y basant l'entreprise.



Elle a également un contrat avec BGFI Banque RDC pour fournir des véhicules neufs à plusieurs de ses cadres supérieurs, dont M. Selemani. Elle a facturé 70 000 dollars (40 453 833 FCFA) pour la livraison de la voiture à quatre roues motrices de M. Selemani.



BBC Africa Eye n'a trouvé aucune preuve d'autres activités commerciales.



L'enquête a eu accès à un audit interne de BGFI, achevé en juillet 2018, critiquant fortement l'opération en RD Congo. L'audit n'a jamais été destiné à être rendu public.



Il attribuait un score de "risque très élevé" à la filiale de la RD Congo. Il faisait également référence à un manque d'intégrité et de transparence dans la déclaration des conflits d'intérêts et de conformité dans ses opérations avec les clients.



L'audit a désigné M. Selemani comme ayant au moins 16 conflits d'intérêts déclarés, y compris des liens avec des sociétés privées détenant des comptes à la banque. Il a également mis en évidence plusieurs transactions de grande valeur effectuées par Sud Oil.



Deux semaines après l'achèvement du rapport, M. Selemani a été affecté à un nouveau poste au siège de la BGFI au Gabon. Il aurait reçu 1,4 million de dollars (809 184 300 FCFA) en quittant BGFI Banque RDC et aurait quitté BGFI en novembre 2018.



Sud Oil change de propriétaire en 2018 et Kwanza Capital est fermée la même année. Mme Mteyu aurait renoncé à sa participation de 40 % dans BGFI Banque RDC.