Journée mondiale contre la peine de mort : Amnesty Sénégal appelle Bassirou Diomaye Faye à sauver Mbayang Diop

À l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, célébrée ce samedi 10 octobre, Amnesty International section Sénégal exprime ses préoccupations concernant la situation de Mbayang Diop, qui croupit dans le couloir de la mort en Arabie saoudite depuis plus de dix ans.



L’organisation appelle le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à s’impliquer personnellement pour éviter son exécution, annoncée comme imminente.



« Nous appelons le Président Bassirou Diomaye Faye à s'impliquer personnellement pour la sauver d'une exécution que l'on dit imminente », demande Amnesty International Sénégal.



Une échéance redoutée à la fin de 2026



Mbayang Diop avait été condamnée à mort en avril 2017 pour le meurtre à l’arme blanche de son employeuse saoudienne, dans un contexte où elle affirmait être maltraitée.



L’exécution de sa peine capitale était restée suspendue en raison de la minorité des enfants de la victime.



Selon les déclarations de son frère, Mamadou Diop, les enfants de la victime atteindront la majorité à la fin de l’année 2026. Cette échéance pourrait permettre à la justice saoudienne de statuer définitivement sur le sort de la Sénégalaise.



Face à cette perspective, Amnesty International Sénégal appelle à une intervention personnelle du chef de l’État pour tenter de sauver Mbayang Diop de l’exécution.