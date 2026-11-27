La 3ème Chambre civile du tribunal de Dakar a vidé le contentieux opposant Cheikh Tidiane Faye à la société Smart hôtel Almadies dite « Yass hôtel ».



Selon le journal Libération, dans sa décision en date du 25 novembre, le tribunal a déclaré la société Smart hôtel Almadies dite « Yass hôtel » responsable du préjudice subi par Cheikh Tidiane Faye, tiré de l'usage non consenti de son image.



Aussi, le tribunal a condamné la société Smart hôtel Almadies dite « Yass hôtel » à payer à Cheikh Tidiane Faye la somme de 10.000.000 de Fcfa à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.



Le tribunal a aussi ordonné à la société Smart hôtel Almadies dite « Yass hôtel » de retirer l'image de Cheikh Tidiane Faye.