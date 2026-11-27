La 3ème Chambre civile du tribunal de Dakar a vidé le contentieux opposant Cheikh Tidiane Faye à la société Smart hôtel Almadies dite « Yass hôtel ».
Selon le journal Libération, dans sa décision en date du 25 novembre, le tribunal a déclaré la société Smart hôtel Almadies dite « Yass hôtel » responsable du préjudice subi par Cheikh Tidiane Faye, tiré de l'usage non consenti de son image.
Aussi, le tribunal a condamné la société Smart hôtel Almadies dite « Yass hôtel » à payer à Cheikh Tidiane Faye la somme de 10.000.000 de Fcfa à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
Le tribunal a aussi ordonné à la société Smart hôtel Almadies dite « Yass hôtel » de retirer l'image de Cheikh Tidiane Faye.
Selon le journal Libération, dans sa décision en date du 25 novembre, le tribunal a déclaré la société Smart hôtel Almadies dite « Yass hôtel » responsable du préjudice subi par Cheikh Tidiane Faye, tiré de l'usage non consenti de son image.
Aussi, le tribunal a condamné la société Smart hôtel Almadies dite « Yass hôtel » à payer à Cheikh Tidiane Faye la somme de 10.000.000 de Fcfa à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
Le tribunal a aussi ordonné à la société Smart hôtel Almadies dite « Yass hôtel » de retirer l'image de Cheikh Tidiane Faye.
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