Selon les informations du journal Libération, le ressortissant ivoirien Débohi Arnaud Lucien Kehin, directeur général d'Africa transaction processing and services (Atps), a été arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic) puis déféré hier, jeudi 26 novembre, à Dakar. L'affaire traite d'une nébuleuse financière sur les fonds collectés auprès des transitaires avant leur reversement à Dubaï Port World (Dpw).



Lors de son audition, Déboli Arnaud Lucien Kehin a déclaré qu'il occupe le poste de directeur général de la société Atps depuis 2022. Mais, le 10 juin 2020, son prédécesseur aurait signé un contrat avec la société Dpw, dans lequel Atps était chargée de collecter des fonds auprès des transitaires pour ensuite les reverser sur le compte bancaire de Dpw, ouvert à la Société générale après avoir défalqué leur commission de 5 à 1%.



Toutefois, il aurait reconnu que contrairement aux termes dudit contrat, Atps avait recouvré entre les mois de janvier 2024 et avril 2025, un montant de 481 038 292 Fcfa auprès des transitaires pour le compte de Dpw. Mais puisque à cette période, la société aurait été confrontée à des difficultés financières, ils auraient utilisé les fonds recouvrés pour le compte de Dpw dans l'exploitation et la gestion quotidienne de Atps.



Face à cette situation, Dpw avait porté plainte contre eux et à l'issue des auditions, les actionnaires de Atps auraient remboursé l'intégralité dudit montant. Interpellé sur les pénalités de 05%, 10 021 631 Fcfa, stipulées sur le contrat en cas de retard de reversement, selon la partie plaignante, il affirmé être dans l'impossibilité de s'y prononcer.