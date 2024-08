Journée nationale de l’arbre : "Pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, il faut bloquer l’avancée du désert" (Me Babacar Ndiaye de SNR)

La Journée nationale de l’Arbre a été aussi marquée par une mobilisation à Dagana, où le directeur de la Société Nationale de Recouvrement (SNR), Me Babacar Ndiaye, a mené une campagne de plantation d’arbres dans plusieurs quartiers. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des célébrations nationales, sous le thème : « Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique ».



Accompagné des responsables locaux du Parti Pastef, dont le coordonnateur communal, le Docteur Pape Abdoulaye Diaw, et du préfet Ibrahima Ismaila Ndiaye, Me Babacar Ndiaye a non seulement planté des arbres, mais aussi sensibilisé les communautés locales à l’importance du reboisement. "Nous célébrons aujourd'hui la journée de reboisement, décrétée par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhare Faye pour inciter les Sénégalais à faire du reboisement une activité pérenne", a-t-il déclaré.



Me Ndiaye a souligné les bénéfices écologiques et économiques du reboisement, notamment dans la lutte contre l’avancée du désert et le réchauffement climatique. "Pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, le premier acte qu’il faut poser est de bloquer l’avancée du désert. Et le meilleur moyen pour bloquer ce phénomène, c’est d’entreprendre des activités de reboisement", a-t-il ajouté.



Il a également exhorté les populations à veiller sur l’entretien et la protection des plantes, rappelant que "l’arbre c’est la vie". "Nous demandons à chaque famille de surveiller et de protéger les arbres déjà plantés. Nous devons chacun, à notre niveau, déployer tous les moyens pour protéger cette source de vie", a-t-il insisté.



Rappelons que le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhare Faye, a lancé officiellement les festivités à Touba. Cet événement national a été l’occasion de rappeler l’importance du reboisement dans le développement durable du Sénégal.



Avec cette initiative, Dagana s'est joint à la dynamique nationale pour un Sénégal plus vert et durable, un effort crucial face aux défis environnementaux actuels.