Juan Branco révèle: "nous avons entamé des démarches pour une résolution politique et diplomatique de la crise au Sénégal, sur instruction de M. Sonko"

Une solution diplomatique et politique à la crise actuelle que traverse le Sénégal, c'est ce que voudrait Ousmane Sonko, selon son avocat Me Juan Branco qui en a fait la révélation ce mercredi sur son compte X.Toutefois l'avocat français indique que toutes les portes sont fermées à leur démarche pacifiste. "Nous avons entamé toutes les démarches nécessaires afin d'une résolution politique et diplomatique de la crise politique au Sénégal, sur instruction de M. SONKO. Toutes les portes sont closes à ce stade.", a écrit Me Branco sur le réseau social.