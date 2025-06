Justice : Adama Adus Fall condamné à deux mois de prison avec sursis pour vol de 70.000 FCFA

Adama Adus Fall a été condamné ce lundi 2 juin par le tribunal de grande d’instance de Dakar pour vol de 70.000 Fcfa. Le chroniqueur a écopé d’une peine de 2 mois de prison assortis du sursis.



D'après Le Soleil Digital, il a nié le vol mais a reconnu avoir dépensé l’argent et demandé pardon à M. Touré qu’il considère comme un frère.



Pour rappel, Adama Adus Fall a été placé sous mandat de dépôt pour vol sur une somme de 70.000fcfa. L »affaire remonte au 04 avril dernier, quand le chroniqueur a reçu via Wave, la somme de 70.000 Fcfa de l’une de ses connaissances Mouhamadou Touré, qui s’était trompée.



La partie civile voulait envoyer l’argent à la dame Adama Fall, au lieu du prévenu. Elle a appelé ce dernier après s’être rendue compte l’erreur, mais le chroniqueur qui avait déjà dépensé l’argent, ne lui a pas rendu la somme et est resté injoignable. Ce n’est que le 27 mai, quand il a été convoqué à la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc), que Adama Fall a restitué les sous par Wave.