Justice : Boubacar Boris Diop soutient le collectif des victimes de Macky Sall

Boubacar Boris Diop a apporté son soutien au Collectif des victimes du régime de Macky Sall.



« Soutien total à la lutte du Collectif des victimes de Macky Sall contre l’impunité » publié Boubacar Boris Diop sur sa page X, estimant que « C’est la première fois que des Sénégalais se mobilisent pour faire traduire en justice leur président, et ce n’est certainement pas un hasard ».



« Ce lundi 26 août 2024 j’ai eu le privilège et la fierté d’accueillir à l’Espace Maam Yunus JeN une délégation du Collectif des Victimes du Régime de Macky Sall conduite par son président, M. Boubacar Sèye. C’est la première fois que des Sénégalais se mobilisent pour faire traduire en justice leur président et ce n’est certainement pas un hasard. Soutien total à la lutte du Collectif des Victimes de Macky Sall contre l’impunité. Nos échanges dans un climat très détendu ont porté pendant près de deux heures sur la répression violente par l’ancien président de manifestations pacifiques et légales mais aussi sur les cas emblématiques de François Mancabou, Didier Badji et Fulbert Sambou », a publié Boubacar Boris Diop.