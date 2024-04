Justice : Boy Djinné risque 10 ans de prison ferme pour « tentative d’évasion »

Le cas Baye Modou Fall alias « Boy Djinné » est presque devenu un film ou une téléréalité. Cette fois-ci, Boy Djinné risque de passer un long séjour carcéral puisqu’une peine de 10 ans de prison ferme est requise contre lui. Le prisonnier le plus célèbre a été jugé hier lundi 29 avril au Tribunal des flagrants délits de Dakar.



C’est la dernière « tentative d’évasion », du 2 avril 2024, au Camp pénal de Liberté 6 qui lui a valu ce procès. Selon le journal L’Obs, il avait enlevé la chaise turque des toilettes de sa cellule avant de creuser pour accéder à l’extérieur. Mais son plan d’évasion a été déjoué par les surveillants.



A la barre, Boy Djinné a nié le délit et dit qu’il « voulait dénoncer les conditions inhumaines de sa détention ». Le procureur de la République, quant à lui, a estimé que les faits sont constants. Pour le parquet, Baye Modou Fall est habitué des faits. Car, d'après le Procureur, « le prévenu a fait 12 tentatives d’évasion dans son histoire carcérale et a réussi 5 évasions ». Le Procureur a demandé une peine ferme de 10 ans. La défense a plaidé pour le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Le délibéré est fixé au 6 mai 2024.