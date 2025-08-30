Justice : La TikTokeuse « Foutanké bi » renvoyée devant la justice pour « diffusion de contenus obscènes »

Déjà condamnée en avril dernier à un mois de prison pour des propos « jugés contraires aux bonnes mœurs », Ndouka Kane, connue sur TikTok sous le nom de « Foutanké bi » et sur Snapchat comme « Aliciakane », a de nouveau été déférée au parquet par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Elle est accusée d’avoir diffusé deux (2) vidéos à caractère obscène sur les réseaux sociaux.



Selon Libération qui donne l’information, la première vidéo, publiée le 26 août, constituait une réponse virulente adressée à Alassane Ndoye, alias « New-York », qu’elle accuse d’avoir partagé des photos de sa fille mineure accompagnées de propos violents. La seconde vidéo serait née d’un différend plus ancien avec une certaine Yasmina Ndoye, alias « Ndeye Fatou Kani Sadame », qui l’aurait insultée publiquement sur TikTok.



Face aux enquêteurs, Ndouka Kane a reconnu les faits, affirmant avoir agi sous le coup de la colère. Elle a demandé la clémence de la justice. Toutefois, a de nouveau été déférée au parquet.

