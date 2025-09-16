Justice : Mbagnick Diop "Souche" placé en garde à vue

Le président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), Mbagnick Diop, a été placé en garde à vue à l'issue d'une longue audition menée par la Division des investigations criminelles (DIC) hier, lundi.

Selon des informations du journal Le Témoin, l'homme d'affaires a été entendu sans interruption pendant près de onze heures, de 11h à 22h. Son implication dans cette affaire fait suite à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) qui cite son nom, dans le cadre d'une enquête judiciaire confiée au Pool judiciaire financier (PJF).

Le même document mentionne également l'artiste Wally Ballago Seck parmi les personnes visées par cette instruction.

À l'issue de son audition, Mbagnick Diop a passé la nuit au commissariat du Port. Il devrait être présenté au parquet ce mardi, où la justice décidera de la suite à donner à cette procédure.