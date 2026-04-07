Justice : Trois mandats de dépôt pour proxénétisme et blanchiment à Saint-Louis

La Brigade de recherches de la gendarmerie de Saint-Louis a mis fin aux activités d'un important réseau de prostitution qui opérait dans le quartier Léona. L'opération a été déclenchée suite aux plaintes répétées des riverains, excédés par les activités de ce réseau dirigé par une dame identifiée sous les initiales A. A. L.





L'enquête, qui a duré plusieurs jours, a permis aux gendarmes d'infiltrer une auberge transformée en lieu de débauche. Selon des sources de Seneweb, la cheffe de file y recrutait des femmes qu'elle monnayait à hauteur de 25 000 francs CFApar personne et par jour. L'intervention nocturne des forces de l'ordre a abouti à l'interpellation de la principale mise en cause et de ses deux complices, Kh. K. et M. T. Des prostituées et plusieurs clients ont également été surpris sur les lieux.





Les perquisitions ont permis de saisir des preuves matérielles significatives, notamment d'importantes sommes d'argent issues de l'activité, des véhicules, des lits, ainsi qu'un lot conséquent de produits liés à cette pratique. Déférés devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis, les trois principaux suspects ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, proxénétisme et blanchiment d'argent.

