Justice : le Parquet s'oppose à la libération de Badara Gadiaga

Placé sous mandat de dépôt depuis le 14 juillet 2025, le chroniqueur est poursuivi notamment pour des propos jugés contraires aux bonnes mœurs. Son arrestation faisait suite à un échange tendu autour de l’affaire Adji Sarr sur le plateau de « Jakaarlo », où il s’opposait à Amadou Bâ, alors député et aujourd’hui ministre de la Culture.

Badara Gadiaga devra encore patienter avant de regagner son domicile. Alors que le doyen des juges du tribunal de Dakar avait ordonné sa mise en liberté provisoire sous bracelet électronique, le parquet a finalement décidé d’interjeter appel de cette ordonnance.