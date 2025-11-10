Justice : le Parquet s'oppose à la libération de Badara Gadiaga

Badara Gadiaga devra encore patienter avant de regagner son domicile. Alors que le doyen des juges du tribunal de Dakar avait ordonné sa mise en liberté provisoire sous bracelet électronique, le parquet a finalement décidé d’interjeter appel de cette ordonnance.
Placé sous mandat de dépôt depuis le 14 juillet 2025, le chroniqueur est poursuivi notamment pour des propos jugés contraires aux bonnes mœurs. Son arrestation faisait suite à un échange tendu autour de l’affaire Adji Sarr sur le plateau de « Jakaarlo », où il s’opposait à Amadou Bâ, alors député et aujourd’hui ministre de la Culture.
Autres articles
-
IPRES : le personnel en grève totale du 11 au 14 novembre sur toute l’étendue du territoire
-
Mali : le JNIM mène « un jihad économique » pour asphyxier Bamako, alerte Bakary Sambe
-
JOJ 2026 : le Président Diomaye fait des Forces armées les garantes de l’ordre et de la sécurité
-
Les euro-obligations du Sénégal enregistrent une baisse record suite à la position du Premier ministre sur la dette
-
Sit-in : les éducateurs spécialisés au ministère de la Justice exigent l'amélioration de leurs conditions de travail