Justice sénégalaise : Les suspects peuvent désormais voir leur avocat aux premières heures de leur interpellation

La présence immédiate de l'avocat dès l'interpellation de son client, c'est la finalité de la circulaire présentée ce matin par le ministère de la Justice. Désormais, les suspects pourront réclamer aux agents de police judiciaire avant d'être interrogés. Ce qui n'était possible au Sénégal que 48 heures après leur interpellation. Le Garde des Sceaux parle d'une avancée notoire pour les libertés.



"Il s'agit d'un progrès important pour les libertés fondamentales, pour l'Etat de droit au Sénégal. Cette disposition n'était pas pleinement appliquée dans notre pays. Parce qu'il y avait des zones d'ombre. Autrement dit, les modalités de l'application posaient encore problèmes", a indiqué Ismaila Madior Fall.



Du côté des officiers de police judiciaire, le problème se situait dans le fait d'interroger le suspect alors que son avocat est assis à écouter. Me Mbaye Gaye, bâtonnier de l'ordre des avocats. "Il nous faut avancer et nous étions d'accord pour dire que la présence pouvait pour le moment rester à l'état passif"