Seydi Gassama directeur exécutif d’Amnesty internationale, Sénégal, a affirmé que le maintien de l’autorité du président de la République sur le parcours professionnel des magistrats alimente les doutes des acteurs politiques et sociaux quant à la neutralité de la justice. « Tant que le Président de la république continuera d'avoir la haute main dans la gestion de la carrière des magistrats, les suspicions quant à leur impartialité continueront de la part des acteurs politiques et sociaux », a écrit le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal sur Facebook.



Cette sortie met en lumière la nécessité d’une réforme du Conseil supérieur de la magistrature afin de soustraire le corps judiciaire à toute influence de l’exécutif et de restaurer la confiance des citoyens envers l’institution.