Seydi Gassama directeur exécutif d’Amnesty internationale, Sénégal, a affirmé que le maintien de l’autorité du président de la République sur le parcours professionnel des magistrats alimente les doutes des acteurs politiques et sociaux quant à la neutralité de la justice. « Tant que le Président de la république continuera d'avoir la haute main dans la gestion de la carrière des magistrats, les suspicions quant à leur impartialité continueront de la part des acteurs politiques et sociaux », a écrit le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal sur Facebook.
Cette sortie met en lumière la nécessité d’une réforme du Conseil supérieur de la magistrature afin de soustraire le corps judiciaire à toute influence de l’exécutif et de restaurer la confiance des citoyens envers l’institution.
Cette sortie met en lumière la nécessité d’une réforme du Conseil supérieur de la magistrature afin de soustraire le corps judiciaire à toute influence de l’exécutif et de restaurer la confiance des citoyens envers l’institution.
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