Alioune Abitalib Fall a publié une liste de 23 joueuses pour les trois rencontres amicales contre la Côte d’Ivoire, prévues les 27 novembre, 1er et 4 décembre prochains à Abidjan, a indiqué la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Le sélectionneur national de l’équipe féminine du Sénégal a réuni trois gardiennes de but, huit défenseures, sept milieux de terrain et cinq attaquantes évoluant dans des clubs locaux et à l’étranger.

Pour le poste de gardienne de but, le groupe compte Adji Ndiaye (Bourges 18), Khady Faye (Aigles de la Médina) et Awa Baldé (AS Dakar Sacré-Cœur).



Le secteur défensif rassemble Anta Dembélé (Aigles de la Médina), Ndeye Haby Barro (AS Dakar Sacré-Cœur), Wolimata Ndiaye (Wydad de Casablanca), Aïcha Kalès (AS Bambey), Astou Diabang (AS Bambey), Aïssatou Fall (Aigles de la Médina), Khady Thiandoum (AS Bambey) et Aïssatou Chris Ba (FC Masar).

Au milieu de terrain, la sélection aligne Diénéba Sané (Aigles de la Médina), Juliette S. Kalamo (Lycée Ameth Fall), Ndeye Awa Diakhaté (Al-Yarmouk), Mariama Faty (Kumaré Sédhiou), Fatoumata Dramé (Aigles de la Médina), Sadigatou Diallo (Aigles de la Médina) et Athanasia Manga (Casa Sport).



Enfin, le secteur offensif comprend Ndeye Awa Casset (Al Ahly), Dieynaba Joana Ndaw (AS Naples), Nguenar Ndiaye (Bourges 18), Aïssatou Ndiaye (Aigles de la Médina) et Hapsatou Malado Diallo (Palm Hills).