Justin Trudeau à Dakar: ​«Je défends toujours les droits humains, et j'amène ces enjeux-là partout où je vais »

Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, arrivé à Dakar hier soir, pour une visite de trois jours, a déclaré ce mercredi qu’il défendait toujours les droits humains, et amenait ces enjeux-là partout où il se rendait.



Justin Trudeau l’a souligné au cours d'une conférence de presse conjointe avec le président Macky Sall, où il a plaidé la cause des Lgbt.



« Comme vous le savez très bien, je défends toujours les droits humains, et j'amène ces enjeux-là partout où je vais », soutient M. Trudeau.



Mieux dit-il: « Le président Macky Sall connait très bien mes perspectives là-dessus, et on en a parlé brièvement, mais surtout on est en train de voir à quel point le Sénégal est un leader en matière de démocratie, en termes de valeurs. On a tous encore du travail à faire, mais on a eu de très bonnes discussions là-dessus ».