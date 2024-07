Kaffrine : 21 acteurs culturels formés aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel

Dans la région de Kaffrine(centre), 21 acteurs culturels ont été formés aux métiers des médias notamment au cinéma et en audiovisuel. Cela grâce à l’initiative de l’Association Codou Samba Linguère en partenariat avec le centre culturel régional, rapporte l’APS.



”C’était une formation qui a duré 15 jours et qui portait sur les métiers de l’écriture scénario, prise de vue, infographie, montage vidéo et réalisation”, a expliqué, Abdourahmane Diallo, directeur du centre culturel régional de Kaffrine.



“ Nous avons pu faire un premier atelier de formation au mois de mars et un deuxième avec l’association Codou Samba Linguere et l’objectif, c’est pour les aider à avoir des outils pour travailler dans ce secteur qui demande beaucoup de connaissances”, poursuit le directeur du centre culturel.



L’objectif du directeur du centre culturel, c’est de chercher des financements pour aider les jeunes à se former à travers des appels à candidature et d’installer un ciné club dans la région pour renforcer la culture cinématographique des jeunes.