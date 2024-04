Kaffrine : Face au déficit d’enseignants, l’académie mise sur les classes multigrades pour garder le cap

Le déficit d’enseignants dans les différentes régions du Sénégal continue de sévir dans le système éducatif. Cette situation est également sentie dans la région de Kaffrine (située au Centre-ouest du Sénégal).

A en croire l’APS, l’inspection d’Académie (IA) de Kaffrine déclare recourir aux classes multigrades afin de combler son déficit d’enseignants et maintenir le cap à travers de bons résultats scolaires. « La région de Kaffrine est confrontée, certes, à un déficit d’enseignants, mais des stratégies ont été trouvées avec les classes multigrades pour accompagner les enseignants en les formant. Cette approche nous a permis de maintenir le cap et obtenir aujourd’hui de bons résultats », a soutenu Abdoulaye Wade, l’inspecteur d’académie de Kaffrine.



L’inspecteur a ajouté que « des résultats satisfaisants ont été enregistrés dans l’ensemble grâce à l’approche recourant aux classes multigrades ». D’après la même source, Abdoulaye Wade a également soulevé l’autre problème de la région : les faibles taux bruts de scolarisation et de préscolarisation.



M. Wade a souligné que « le taux brut global de préscolarisation réalisé en 2023 par l’académie est à 9,4%, contre 19,6% au niveau national, tandis que pour l’élémentaire, le taux brut de scolarisation se situe à 44% en 2023, alors que la moyenne nationale est de 81,9% ».

Pour y remédier, selon l’APS, Abdoulaye Wade signale que l’académie de Kaffrine est en train de voir, avec la communauté éducative et les autorités administratives, les stratégies à dégager pour prendre en charge ces questions, afin d’aller vers des modèles alternatifs.