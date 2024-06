Kaffrine : les acteurs de la presse formés pour mieux se prendre en charge

L'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de la ville, Ibrahima Ndiour, tout en magnifiant cette formation, a tout aussi souligné son caractère important pour les journalistes. Car c'était une occasion de passer en revue la convention collective nationale de la presse. "Aujourd'hui, vu l'ampleur de la précarité des travailleurs dans ce secteur de la presse , il est nécessaire de trouver des solutions durables", a fait savoir monsieur Ndiour.



De plus, les difficultés des journalistes dans une large mesure étaient passées aux cribles pendant ces deux jours. Mais ce qui a retenu le plus les attentions, c'est la précarités dans laquelle vivent ces hommes de médias. Ce sujet a fait l'objet de profondes réflexions. Dans ce sillage, l'inspecteur Ndiour a suggéré aux professionnels des médias à se rapprocher davantage de l'inspection de Prévoyance Retraites du Sénégal (IPRES), dans le but de vérifier le versement de leurs cotisations, avant de préconiser l'application effective de la convention collective.

Les acteurs de la presse de la ville de Kaffrine ont suivi pendant deux jours (les 05 et 06 ) juin un atelier de renforcement de capacités sur les méthodes et techniques en matière de dialogue social et de négociation collective. Cet atelier s'est déroulé à la chambre de commerce de la capitale du Ndoucoumane. Cette rencontre s'inscrit dans la logique du ministère du Travail d'outiller les journalistes sur les méthodes et techniques en matière de dialogue social et de négociation collective à travers l'inspection régionale du travail et de la sécurité de Kaffrine.