Kaffrine : un candidat du Bac surpris en train d’utiliser son téléphone

Un candidat au Bac surpris jeudi en train d'utiliser son téléphone portable, a été exclu de son centre d'examen. L'incident s'est produit à l'école Notre Dame de Kaffrine, selon L’Observateur.



« Il faut préciser que c'est une candidature libre et la conduite à tenir est très simple, il est d'office exclu du centre, son téléphone confisqué et sera ensuite réquisitionné par la police pour vérifier s'il opérait seul ou s'il était dans un réseau », a expliqué l'lA Aboubacar Sadikh Niang.



Il s'exprimait après une visite dans trois centres d'examen d'une délégation conduite par l'adjointe au gouverneur Tiguida Wagué. Ils ont visité le centre Notre Dame de Kaffrine, le Lycée Babacar Kobar Ndao de Kaffrine et le lycée Yoro Penda Sy de Nganda. M. Niang attend le rapport du jury qu'il va transmettre à l'Office du Bac en vue d'une traduction du candidat devant un Conseil de discipline.